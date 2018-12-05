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На АЗС в Киевской области произошел взрыв, есть пострадавший (фото)

18:08, 05 декабря 2018
Происшествия
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В Киевской области на АЗС произошел взрыв газа / фото kv.npu.gov.ua

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"На АЗС в селе Крушинка Васильковского района во время заправки газом автомобиля "Газель" взорвался баллон газовой установки. 47-летний водитель, находившийся в машине, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина находится в больнице, его прооперировали. Сейчас состояние пострадавшего стабильное", - говорится в сообщении.

Во время заправки газом автомобиля взорвался баллон газовой установки / фото kv.npu.gov.ua

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Идет расследование, назначены соответствующие экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря в Днепре взрыв газа разрушил дом 84-летней бабушки.

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Теги: #взрыв#АЗС