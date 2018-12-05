На АЗС в Киевской области произошел взрыв, есть пострадавший (фото)
На АЗС в Киевской области произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
"На АЗС в селе Крушинка Васильковского района во время заправки газом автомобиля "Газель" взорвался баллон газовой установки. 47-летний водитель, находившийся в машине, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина находится в больнице, его прооперировали. Сейчас состояние пострадавшего стабильное", - говорится в сообщении.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Идет расследование, назначены соответствующие экспертизы.
Как сообщал УНИАН, 3 декабря в Днепре взрыв газа разрушил дом 84-летней бабушки.