На АЗС в Киевской области произошел взрыв, есть пострадавший (фото)

Водителя, который во время взрыва заправлял свой автомобиль, прооперировали.

На АЗС в Киевской области произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"На АЗС в селе Крушинка Васильковского района во время заправки газом автомобиля "Газель" взорвался баллон газовой установки. 47-летний водитель, находившийся в машине, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина находится в больнице, его прооперировали. Сейчас состояние пострадавшего стабильное", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Идет расследование, назначены соответствующие экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря в Днепре взрыв газа разрушил дом 84-летней бабушки.