В Днепре взрыв газа разрушил дом 84-летней бабушки (фото)

Женщину с черепно-мозговой травмой пришлось госпитализировать, ее состояние тяжелое.

По улице Мандрыковская Соборного района в городе Днепр сегодня утром взрыв газа разрушил дом 84-детней бабушки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Спасатели установили, что разрушение отдельно стоящего кирпичного здания произошло вследствие взрыва природного (бытового) газа.

В результате происшествия пострадала хозяйка 1934 года рождения.

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Пожарные с помощью аварийно-спасательного оборудования освободили женщину из-под разрушенных строительных конструкций и передали в карету скорой медицинской помощи, после чего ее госпитализировали в областную больницу им. Мечникова с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, состояние тяжелое.

Причина взрыва устанавливается правоохранительными органами.