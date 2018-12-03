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В Днепре взрыв газа разрушил дом 84-летней бабушки (фото)

15:29, 03 декабря 2018
Происшествия
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Разрушение произошло в результате взрыва природного (бытового) газа / фото пресс-служба ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Спасатели установили, что разрушение отдельно стоящего кирпичного здания произошло вследствие взрыва природного (бытового) газа.

В результате происшествия пострадала хозяйка 1934 года рождения.

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Пожарные с помощью аварийно-спасательного оборудования освободили женщину из-под разрушенных строительных конструкций и передали в карету скорой медицинской помощи, после чего ее госпитализировали в областную больницу им. Мечникова с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, состояние тяжелое.

Причина взрыва устанавливается правоохранительными органами.

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Теги: #Днепр#взрыв газа