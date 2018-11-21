В Днепре "заминировали" три вокзала и метро

Для обследования территории Центрального железнодорожного вокзала было эвакуировано 180 человек.

Полицейские предупреждают об отработке трех вокзалов и метрополитена в Днепре на предмет обнаружения взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Информация о минировании поступила в полицию сегодня, 21 ноября, в 13.00. На место выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и представители других служб.

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Сейчас они обследуют помещения и прилегающую территорию Центрального и Южного железнодорожного вокзалов, автовокзала и станций метро. Для обследования территории Центрального железнодорожного вокзала было эвакуировано 180 человек.

Как сообщал УНИАН, киевское метро за четыре года анонимно "минировали" почти 190 раз.