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В Днепре "заминировали" три вокзала и метро

16:13, 21 ноября 2018
Происшествия
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На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа / фото Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Информация о минировании поступила в полицию сегодня, 21 ноября, в 13.00. На место выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и представители других служб.

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Сейчас они обследуют помещения и прилегающую территорию Центрального и Южного железнодорожного вокзалов, автовокзала и станций метро. Для обследования территории Центрального железнодорожного вокзала было эвакуировано 180 человек.

Как сообщал УНИАН, киевское метро за четыре года анонимно "минировали" почти 190 раз.

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Теги: #Днепр#заминирование