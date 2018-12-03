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Под Львовом столкнулись два Audi - 5 пострадавших

10:04, 03 декабря 2018
Происшествия
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Инцидент произошел около 19.30 на автодороге "Киев-Чоп" / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области

Инцидент произошел около 19.30 на автодороге «Киев-Чоп» в селе Гамалеевка Пустомытовского района.

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«Столкнулись автомобили Audi А7, которым управляла 19-летняя жительница Львова и Audi А4, за рулем которого находился 60-летний львовянин. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и 34-летний пассажир Audi А7, а также водитель и двое пассажиров Audi А4 - 53-летняя женщина и 50-летний мужчина», - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Теги: #ДТП#Львовщина