Под Львовом столкнулись два Audi - 5 пострадавших

Столкнулись автомобили Audi А7, которым управляла 19-летняя жительница Львова и Audi А4, за рулем которого находился 60-летний львовянин.

Недалеко от Львова в воскресенье, 2 декабря, в дорожно-транспортном происшествии при участии двух Audi пострадали пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области

Инцидент произошел около 19.30 на автодороге «Киев-Чоп» в селе Гамалеевка Пустомытовского района.

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«Столкнулись автомобили Audi А7, которым управляла 19-летняя жительница Львова и Audi А4, за рулем которого находился 60-летний львовянин. В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и 34-летний пассажир Audi А7, а также водитель и двое пассажиров Audi А4 - 53-летняя женщина и 50-летний мужчина», - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.