В Тернополе из-за пожара в 9-этажке эвакуировали 42 человек, есть пострадавшие (фото)

Во время разведки и тушения пожара спасатели вывели из здания на свежий воздух 42 жителей, среди них 13 детей.

В Тернополе из-за пожара в 9-этажке эвакуировали 42 человек, два жильца были травмированы.

Как сообщили УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, вчера 28 ноября в 16:48 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, возникшем на третьем этаже многоквартирного жилого дома на ул. Текстильной.

На момент прибытия сотрудников ГСЧС пламя охватило помещение одной из комнат квартиры на площади около 50 кв. м. Пожар быстро набирал обороты, существовала угроза дальнейшего распространения огня.

Во время разведки и тушения пожара спасатели вывели из здания на свежий воздух 42 жителей, среди них 13 детей. В частности с помощью спасательного снаряжения были спасены 3 человека, среди них 1 женщина и 2 детей.

Во время пожара травмировались два человека. Житель квартиры, где возник пожар, 1972 г. р., не мог покинуть квартиру через входную дверь. Он травмировался, выпрыгнув из окна 3 этажа до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Кроме этого, госпитализирован малолетний ребенок 2017 г. р. с признаками отравления продуктами горения.

Для ликвидации последствий чрезвычайного происшествия было задействовано 6 единиц специальной техники и около 30 человек личного состава подразделений Тернопольского гарнизона ГСЧС.

В 17:10 совместными усилиями спасатели локализовали горение, остановив распространение пламени, а в 17:14 полностью ликвидировали пожар. Во время тушения огня спасены соседние квартиры.

Обстоятельства происшествия и сумма материального ущерба устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, с 27 ноября 2018 года правоохранители Тернопольщины перешли на усиленный вариант несения службы.