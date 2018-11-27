В Киеве из-за "заминирования" эвакуировали центральный железнодорожный вокзал

На месте работают правоохранители, взрывотехники и кинологи.

В Киеве полиция получила вызов о заминировании центрального железнодорожного вокзала.

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Как сообщает ТСН, ссылаясь на собственного корреспондента, на место прибыли правоохранители, взрывотехники и кинологи.

Сейчас территорию вокруг столичного вокзала оцепили, людей внутрь не пускают.

Как сообщалось 1 ноября, в Киеве из-за сообщения о заминировании на железнодорожном вокзале эвакуировали около 2000 пассажиров и 200 человек персонала, а также перекрыли подземные переходы.