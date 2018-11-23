В Черновцах грузовик посреди тротуара насмерть сбил женщину

Водитель грузового автомобиля Mercedes завозил товар в местную лавку. Выезжая с территории задним ходом, мужчина наехал на женщину-пешехода.

В Черновцах грузовой автомобиль посреди тротуара совершил наезд на женщину-пешехода, в результате чего пострадавшая погибла на месте.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня примерно в 16.40 на тротуаре улицы Героев Майдана.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля Mercedes завозил товар в местную лавку. Выезжая с территории задним ходом, мужчина совершил наезд на женщину-пешехода.

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Пострадавшая в результате наезда скончалась на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Нацполиции добавили, что правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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