В Киеве неуправляемый троллейбус вылетел с дороги и чуть не упал с обрыва (видео)
13:20, 23 ноября 2018Происшествия
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По предварительной версии, у троллейбуса могли отказать тормоза.
К счастью, обошлось без пострадавших / скриншот
В столице троллейбус вылетел с дороги, пересек тротуар, на котором чудом не оказалось пешеходов, и врезался в дерево. Именно оно и остановило машину от падения.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
При этом сразу за деревом была глубокая яма. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины аварии еще устанавливаются. По предварительной версии, у троллейбуса могли отказать тормоза.
ДТП в столице: троллейбус вылетел с дороги и чудом не упал в глубокую яму
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