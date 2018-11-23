В Киеве неуправляемый троллейбус вылетел с дороги и чуть не упал с обрыва (видео)

По предварительной версии, у троллейбуса могли отказать тормоза.

В столице троллейбус вылетел с дороги, пересек тротуар, на котором чудом не оказалось пешеходов, и врезался в дерево. Именно оно и остановило машину от падения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

При этом сразу за деревом была глубокая яма. К счастью, обошлось без пострадавших. Причины аварии еще устанавливаются. По предварительной версии, у троллейбуса могли отказать тормоза.