На Днепропетровщине обнаружили более сотни артснарядов времен Второй мировой войны (видео)

На боеприпасы наткнулись жители села Красное утро, когда работали в поле.

Опасный урожай - более сотни артснарядов времен Второй мировой обнаружили на Днепропетровщине.

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Как говорится в сюжете ТСН, на боеприпасы наткнулись жители села Красное утро, когда работали в поле.

Пиротехники, прибывшие по вызову, едва не сбились со счета, когда начали осматривать территорию. Лан был просто усеян боеприпасами, которые пролежали в земле более 70 лет.

В общем нашли 111 штук. Все вывезли на полигон для уничтожения. Взрывали снаряды в течение двух дней.