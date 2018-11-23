На Днепропетровщине обнаружили более сотни артснарядов времен Второй мировой войны (видео)
11:49, 23 ноября 2018Происшествия
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На боеприпасы наткнулись жители села Красное утро, когда работали в поле.
Более сотни артснарядов времен Второй мировой войны обнаружили на Днепропетровщине
Опасный урожай - более сотни артснарядов времен Второй мировой обнаружили на Днепропетровщине.
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Как говорится в сюжете ТСН, на боеприпасы наткнулись жители села Красное утро, когда работали в поле.
Пиротехники, прибывшие по вызову, едва не сбились со счета, когда начали осматривать территорию. Лан был просто усеян боеприпасами, которые пролежали в земле более 70 лет.
В общем нашли 111 штук. Все вывезли на полигон для уничтожения. Взрывали снаряды в течение двух дней.
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