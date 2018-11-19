В Винницкой области автомобиль въехал в опору моста: погибли 3 человека (фото)

35-летнюю дочь водителя госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

На автодороге между селами Бродецкое и Жежелев Козятинского района Винницкой области в воскресенье, 18 ноября, автомобиль въехал в опору моста, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что авария произошла около 14.20 на автодороге Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

«56-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с отбойником опоры железнодорожного моста. В результате аварии от полученных травм погибли супруги - водитель автомобиля и его 55-летняя жена, а также их односельчанка, 56-летняя жительница с. Бродецкое», - рассказали в полиции.

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Еще одна пассажира автомобиля, 35-летняя дочь водителя, госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

На данный момент следствие начало уголовное производство по ч.3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Полтавской области на дороге Киев-Харьков произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей: ВАЗ десятой модели и Hyundai. В результате аварии погиб пассажир ВАЗ, еще восемь человек получили травмы, сообщили в полиции.