МИД прокомментировало нападение на канадского журналиста на акции ЛГБТ в Киеве

По словам канадского журналиста, радикалы напали на двух девушек-активисток. От нападения пострадал и он сам.

Министерство иностранных дел прокомментировало нападение на канадского журналиста Майкла Колборна на акции представителей ЛГБТ в Киеве.

Как написала новоназначенная пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко на своей странице в Twitter, министерство осуждает нападение на представителя СМИ и «любые проявления нетерпимости и насилия».

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«Нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, считаем недопустимыми. Ждем результаты расследования правоохранительными органами.

Нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, считаем недопустимыми. Ждем результаты расследования правоохранительными органами. https://t.co/BNUdOEI5sJ — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 18 ноября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября представители правых сил в центре столицы сорвали акцию “Транс*марш 2018”, посвященную Дню памяти трансгендеров.

Журналист Майкл Колборн сообщил, что акцию сорвали ультраправые радикалы. Они устроили собственную акцию в Парке Шевченко, а потом заблокировали выход из станции метро “Университет”, где радикалов и активистов разделили правоохранители.

По словам журналиста, радикалы напали на двух девушек-активисток. От нападения пострадал и сам Колборн — его ударили в лицо.

Тем временем полиция Киева сообщила, что предупредила провокацию возле станции метро “Университет”.