В Тернополе в почтовом ящике нашли гранату
14:22, 18 ноября 2018Происшествия
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Правоохранители обезвредили боевую гранату.
В Тернополе обнаружили боевую гранату / фото travmatik.com
В подъезде многоэтажки в спальном районе Тернополя обнаружили боевую гранату.
По сообщению издания «20 минут» гранату обнаружили 17 ноября в период между 19:30 и 19:45 в почтовом ящике третьего подъезда.
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Как рассказала жительница дома, она вышла из дома в 19:30, а в 19:45 вернулась и уже увидела полицейских и огороженный дом. Женщине сказали, что в почтовом ящике кто-то оставил гранату.
Известно также, что во время работы в подъезде полицейских из него никого не выпускали и никого не впускали.
Патрульные полицейские на месте происшествия подтвердили, что обнаруженная граната была боевой, но ее уже обезвредили. Сейчас полиция выясняет, кому именно подбросили гранату и ищет тех, кто это сделал.
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