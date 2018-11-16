В Черкасской области 16-летняя мать убила своего новорожденного ребенка - ее арестовали

Горе-матери грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В Черкасской области взяли под домашний арест несовершеннолетнюю, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка.

16-летнюю мать сразу после родов убила своего ребенка.Об этом сообщает прокуратура области.

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"В ходе следствия было установлено, что 16-летняя несовершеннолетняя, находясь по месту своего жительства, самостоятельно родив доношенного ребенка, сразу после родов причинила новорожденному телесные повреждения, в результате которых тот скончался", - говорится в сообщении.

Девушке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Несовершеннолетней грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, в Ривне женщина пережила тяжелейшие роды, в результате которых был искалечен ее малыш, который сейчас находится при смерти.