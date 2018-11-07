"Тужься, б***ь!": в украинском роддоме разгорелся скандал, ребенок находится при смерти (видео)

Женщина больше суток не спала из-за непрекращающихся схваток и умоляла врача сделать ей кесарево сечение, однако тщетно.

В Ривном женщина пережила тяжелейшие роды, в результате которых был искалечен ее малыш, который сейчас находится при смерти.

В тяжелых последствиях роженица обвиняет акушера, который отказался делать ей кесарево сечение, когда у ребенка начало пропадать сердцебиение. Об этом ТСН.uа рассказала сама роженица, 22-летняя Анастасия Редько, у которой это была первая беременность.

По ее словам, беременность проходила хорошо, она постоянно находилась на контроле у своего врача в женской консультации. Однако после 40-й недели роды не начались, поэтому ее положили в патологическое отделение роддома из-за так называемой переношенной беременности.

Если роды у женщины не начинаются на 41-й неделе беременности, врачи вызывают их искусственно.

"В понедельник (29 октября, - ред.) я поступила в патологическое меня посмотрели и сказали, что надо ставить катетер Фолея (используется для стимуляции родов, должен расширять матку, - ред.)", - рассказала Анастасия, добавив, что именно после этого начались ее мучения.

У женщины начались схватки, из-за которых она не спала полночи. Однако на следующий день, когда катетер сняли, выяснилось, что он не помог – не расширил матку в достаточной степени для родов. Дежурный врач сказала, что придется стимулировать роды и предложила выбрать день – среда или четверг, поскольку это желательно делать в шесть утра.

Анастасия, посоветовавшись с мужем, выбрала для родов утро среды, 31 октября. Однако схватки у женщины не прекращались, у нее не было возможности хотя бы немного поспать. К вечеру вторника она была уже истощена и начала опасаться, что у нее просто не останется сил на потуги, если дожидаться утра.

Читайте такжеРодила двойню и выбросилась из окна: появились подробности самоубийства роженицы в Киеве (видео)

"У меня есть знакомая акушерка в больнице, я попросила ее привести дежурного врача, чтобы он осмотрел меня и сказал, как правильно мне сделать, возможно на вечер простимулировать роды, чтобы я до утра не ждала. Сил просто не было", - рассказала Анастасия.

Таким образом в 8 вечера Анастасию на роды взял врач-акушер Жильчук.

"Меня взяли на КТГ (кардиотокография, - ред.), которое слушало сердцебиение ребенка и фиксировало силу схваток, которые постепенно нарастали. Врач думал, что так как схватки нарастают, то я смогу родить сама, без стимуляции", - рассказала женщина.

Проведав ее через два часа, врач решил, что ей все же нужно ставить капельницу для стимулирования родов, поскольку сама она родить не сможет.

"Как только мне поставили систему, мне резко стало нехорошо. У меня были подключены датчики, которые показали сердцебиение ребенка 0. Потом 50, потом снова 0. Нормальное сердцебиение должно быть от 110 до 160 ударов. Датчик постоянно пищал и падал. Они все сбежались, не знали, что делать. На кушетку клали, крутили, чтобы просто прослушать сердцебиение", - сетует Анастасия.

Через 15 минут ситуация несколько стабилизировалась, но в течение следующих двух часов повторялась еще дважды. Женщина была испугана и измотана схватками, которые с максимальной силой происходили каждые пять секунд.

"Силы не было терпеть. Я просто кричала, просила: "Кесерите меня, сделайте, пожалуйста, что-то!" Почему врач с таким стажем не понял, что с ребенком что-то не так и нужно его спасать? Отчего не взять и просто не сделать кесарево сечение, чтобы сейчас мой ребенок просто был здоров?" – сетует женщина.

Также врач отказал Анастасии, когда она просила сделать эпидуральную анестезию, аргументировав это тем, что для этого уже поздно. "Сказал, ты уже столько вытерпела, ты должна еще потерпеть и сделать это сама", - добавила женщина.

Около двух ночи после осмотра Жильчук решил, что нужно начинать роды.

"Дальше я помню все, как в тумане. Они быстренько сделали то кресло, я туда села. Начала эти потуги. Я может не понимала, как правильно это делать. Но врач вместо того, чтобы спокойно объяснить, кричит на меня матами: "Тужься, бл*ть". Я говорю, что не могу, а он: "Девочка, бл*ть, ты не на дискотеку попала", - пересказала женщина.

Анастасия рассказала, что у нее не получалось с потугами, поэтому врач использовал вакуумный аппарат, чтобы извлечь ребенка. Однако здесь также не обошлось без осложнений, ребенок вышел только на половину. Анастасия была уже в полуобморочном состоянии, не чувствовала схваток и не могла тужиться дальше. Пуповина обвилась вокруг тела ребенка и была пережата, кислород не поступал.

"Какие-то женщины прибежали, они давили мне на живот. Врач давил на живот. Я ничего не чувствовала, просто начала тужиться и почти отключилась. Помню только, что мне холодную тряпку положили на лицо и грудь, а потом положили ребенка и сразу забрали", - вспомнила Анастасия.

"Я увидела, что с ребенком что-то не так, спрашиваю у врача, почему он не кричит, а тот говорит: "Ты так, бл*ть, тужилась!", - рассказала Анастасия.

Новорожденный не дышал. Признаков жизни не было. Медики реанимировали ребенка, установили аппарат искусственного дыхания и забрали в реанимацию. Сейчас ребенок в коме. Прогнозы врачей неутешительные.

После родов Жильчук пояснил, что ребенок попал в реанимацию именно из-за того, что некоторое время находился без кислорода из-за пережатой пуповины. У мальчика диагностировали асфиксию. Свою вину врач в разговоре с Анастасией отрицал.

Примечательно, что в обменной карте, которую выдали в роддоме, указан именно этот диагноз – асфиксия тяжелой степени, но в справке, которую доставили врачу, у которого Анастасия стояла на учете, указано, что роды прошли успешно.

Женщина обращалась к заведующему отделения Велерию Нобису, который обещал выяснить ситуацию. Однако в результате Анастасия не получила возможности ни пообщаться с главным врачом Сергеем Шелимовским, ни передать ему жалобу на Жильчука. Она хочет, чтобы акушер понес ответственность за свои действия.

Телефоны роддома не отвечают. ТСН.uа обратился за комментарием в управление здравоохранения Ривненского горсовета, в подчинении которой находится роддом, и пока что ждет ответа.

Ранее на Харьковщине роженица три дня пролежала в больнице, куда ее доставили со схватками, а врачи отказывались стимулировать роды. Родственники говорят, что с них требовали денег за такую услугу.