В Харькове из-за сообщений о минировании эвакуировали две школы

На место выехали следственно-оперативные группы, эксперты-кинологи и взрывотехники.

В Харькове полиция проверяет информацию о минировании двух школ на улице Академика Богомольца. Проводится эвакуация и осмотр помещений.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информация о взрывчатке в двух учебных заведениях Новобаварского района поступила в полицию в 14.52 и 15.29.

На место инцидента выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Информацию внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений.

Ранее в социальных сетях появился анонимный пост, автор которого со ссылкой на одного из педагогов сообщал о вооруженном подростка в харьковской школе. Ученик якобы принес травматический пистолет и выстрелил в одну из мам, ранив ее в шею.

В харьковской мэрии опровергли эту информацию. «Стрельба» велась из игрушечного пистолета, школьник попал в потолок, пострадавших нет.