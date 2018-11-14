"Восьмиклассник выстрелил в потолок": стали известны подробности "стрельбы" в харьковской школе

Ранее соцсети сообщали, что ученик якобы принес травматический пистолет и выстрелил в одну из мам, ранив ее в шею.

В харьковской мэрии опровергли информацию о стрельбе в школе №17, в результате которой пострадала женщина.

Соответствующую публикацию разместил на своей странице в Facebook глава Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

Ранее в социальных сетях появился анонимный пост, автор которого со ссылкой на одного из педагогов сообщал о вооруженном подростке. Ученик якобы принес травматический пистолет и выстрелил в одну из мам, ранив ее в шею.

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Однако чиновники опровергают информацию о ранении женщины. По словам Сидоренко, "стрельба" велась из пластмассового пистолета шариками из того же материала.

"Восьмиклассник, как рассказывают очевидцы, выстрелил в потолок, от него отрикошетило. Травм и пострадавших нет", - написал представитель мэрии.