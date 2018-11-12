В Керчи рядом со злосчастным колледжем "заминировали" школу

Взрывное устройство на территории учебного заведения обнаружено не было.

В Керчи искали взрывчатку в школе, которая располагается на одной улице со злосчастным политехническим колледжем, в котором 17 октября произошла массовая бойня с большим количеством погибших учеников.

Об этом сообщает местный сайт "Керчь.ФМ" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Бомбу правоохранители искали в школе №17 по улице Войкова. Информацию об инциденте также подтвердили в пресс-службе керченского управлении МВД.

"Поступил вызов, полиция выехала незамедлительно. К счастью, это был ложный вызов и взрывное устройство на территории учебного заведения не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

По мнению экспертов, официальная версия нападения имеет ряд недостатков, и Росляков не мог действовать один.