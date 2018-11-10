"Росляков действовал в одиночку": в СК РФ отчитались о расследовании Керченской трагедии

Отмечается, что в рамках расследование допросили 650 человек и следствию удалось восстановить маршрут Рослякова в день теракта в Керчи.

Российское следствие, проанализировав материалы по делу о массовом убийстве в керченском колледже, сделало вывод, что стрелок Владислав Росляков действовал в одиночку.

Об этом доложили председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в ходе оперативного совещания с руководителями "Главного следственного управления по Республике Крым", оккупационных "следственных управлений" по городу Севастополю, а также Волгоградской, Ростовской областям и Краснодарскому краю, сообщает пресс-служба СК.

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Отмечается, что в рамках расследование допросили 650 человек и следствию удалось восстановить маршрут Рослякова в день теракта в Керчи.

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению СК, создан психологический портрет Рослякова, детально исследуется его личность, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления. Также назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.

По мнению экспертов, официальная версия нападения имеет ряд недостатков, и Росляков не мог действовать один.