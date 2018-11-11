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В Киеве неуправляемая Mazda снесла остановку и влетела в подземный переход (фото, видео)

11:00, 11 ноября 2018
Происшествия
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В Киеве Mazda влетела в подземный переход / фото "Информатор"

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Как сообщает «Информатор», ДТП произошло около 6:30 утра.

По предварительной информации, водитель Mazda ехал со стороны Воздухофлотского моста, в сторону Соломенской площади. В этот момент машина потеряла управление. Автомобиль выехал на встречную полосу, снес остановку общественного транспорта и влетел в подземный переход.

Информатор

Место инцидента оцепила полиция. В результате столкновения у машины был пробит бензобак, топливо разлилось по всему пешеходному переходу. Последствия утечки ликвидировали спасатели.

Информатор

По словам правоохранителей, водитель Mazda не был пьян и возможно просто уснул за рулем. В ДТП никто не пострадал. Детали происшествия установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве парни на Range Rover катались с оружием в салоне и показывали оголенные ягодицы.

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Теги: #ДТП#Киев