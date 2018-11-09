В Киеве полиция задержала двух иностранцев за разбойные нападения на женщин

В течение одного вечера злоумышленники совершили два разбоя.

Сотрудники уголовного розыска полиции Киева задержали двух иностранцев, подозреваемых в разбойных нападениях на женщин.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве.

«Киевские оперативники задержали разбойников с поличным после последних преступных эпизодов. Следственно-оперативная группа при досмотре автомобиля правонарушителей изъяла у них женскую сумку, перчатки, мобильные телефоны, деньги и банковские карточки», - говорится в сообщении.

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Следователи объявили злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины и сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, иностранцы нападали на киевлянок на территории Соломенского и Голосеевского районов столицы.

«Надев балаклавы, злоумышленники применяли газовый баллончик, после чего отбирали у пострадавших сумочки с кошельками и мобильные телефоны. К местам совершения преступлений криминальный дуэт приезжал на иномарке. В то время, когда один из соучастников нападал на жертву, другой - сидел за рулем и наблюдал за ситуацией», - сказал он.

По словам Крищенко, «у следователей есть все основания полагать, что на счету задержанных - восемь аналогичных правонарушений, совершенных на территории Киева и Киевской области».