"Шпионы, отзовитесь": в Киеве на крыше стратегического объекта обнаружили беспилотник (фото)
В Киеве на здании Национальной энергетической компании "Укрэнерго" нашли беспилотник.
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Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
"Вот такой не самый дешевый аппарат нашли на крыше "Укрэнерго". Примерно дней десять назад, но не до него было, да и думали, может кто сам зайдет, чей девайс?," - написал он.
По словам Ковальчука, беспилотник находится в рабочем состоянии, но немного промок.
Кроме этого руководитель "Укрэнерго" пообещал вернуть беспилотник, если его владелец сможет объяснить, что дрон делал на крыше особо важного объекта.
"Доказательство, что ваш: коробка с серийным номером или чек и детальный рассказ, фотки на карте памяти (можно рисунками от руки). Ждем месяц, потом сдадим в музей," - добавил он.