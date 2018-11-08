"Шпионы, отзовитесь": в Киеве на крыше стратегического объекта обнаружили беспилотник (фото)

Руководитель "Укрэнерго" пообещал вернуть беспилотник, если его владелец сможет объяснить, что дрон делал на крыше особо важного объекта.

В Киеве на здании Национальной энергетической компании "Укрэнерго" нашли беспилотник.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Вот такой не самый дешевый аппарат нашли на крыше "Укрэнерго". Примерно дней десять назад, но не до него было, да и думали, может кто сам зайдет, чей девайс?," - написал он.

По словам Ковальчука, беспилотник находится в рабочем состоянии, но немного промок.

Кроме этого руководитель "Укрэнерго" пообещал вернуть беспилотник, если его владелец сможет объяснить, что дрон делал на крыше особо важного объекта.

"Доказательство, что ваш: коробка с серийным номером или чек и детальный рассказ, фотки на карте памяти (можно рисунками от руки). Ждем месяц, потом сдадим в музей," - добавил он.