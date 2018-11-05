В Луцке произошла стрельба на автомойке: один человек погиб, двое раненых (фото, видео)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

В Луцке во время конфликта и перестрелки между двумя группами лиц на территории автомойки один человек погиб, еще два человека получили ранения.

Этот факт УНИАН подтвердили в управлении патрульной полиции Волынской области.

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Согласно официальной информации пресс-службы Волынской полиции, сегодня в 14 час. 30 мин. поступило сообщение о стрельбе на ул. Набережной в Луцке.

В результате инцидента один человек погиб, двое человек госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители ввели в действие план по задержанию вооруженных преступников.

В то же время, как отмечают местные СМИ, во время стрельбы на Набережной неизвестные ранили так называемого «криминального авторитета» Аслана.

Видео: UА: Волынь

Ранее на Сумщине неизвестные обстреляли автомобиль одного из руководителей компании, охраняющей нефтепроводы в трех областях Украины.