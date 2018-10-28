В Киеве прорвало едва открытую теплотрассу (видео, фото)
16:35, 28 октября 2018Происшествия
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Отмечают, что теплоноситель из нее вытекает уже вторые сутки.
На Борщаговке прорвало теплотрассу / фото Главком
В Киеве на Борщаговке прорвало теплотрассу после включения отопления.
Об этом сообщает информагентство "Главком".
Авария случилась с отремонтированной накануне теплотрассой на Никольской Борщаговке. Отмечают, что теплоноситель из нее вытекает уже вторые сутки.
Авария случилась с отремонтированной накануне теплотрассой / фото Главком
Так, отопление по адресу Якуба Коласа, 27в включили в понедельник после обеда, 22 октября, но уже вечером и отключили. То что произошел прорыв, обнаружили в конце недели и устранили. Однако котлован, который разрыли для ремонта, так и оставили. Но в субботу, 27 октября, теплосеть прорвало снова, причину аварии пока не устранили.
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