Отдельно от всех: стало известно где и когда похоронят керченского стрелка
Влада Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже, похоронят через две недели.
Как сообщает Telegram-канал Mash, керченского стрелка похоронят отдельно от убитых - на кладбище, в секторе для безродных.
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"До этого времени будут проводить необходимые экспертизы. В его крови будут искать следы алкоголя и наркотиков", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Рослякову также будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.
Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.
Российское следствие возбудило уголовное дело по статье «теракт», а потом переквалифицировало на статью «умышленное убийство».
Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.