Устроившему взрыв в Керчи назначат посмертную психиатрическую экспертизу

Ранее в силовых структурах сообщили, что студент технологического колледжа в одиночку изготовил взрывные устройства, одно из которых взорвалось.

Студенту керченского технологического колледжа, устроившему в нем взрыв и стрельбу и позже покончившему собой, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

"Для установления его психиатрического состояния будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", - сообщил ТАСС источник, близкий к следствию

Она назначается для установления психологических особенностей человека, а также мотивов действий, совершенных при преступлении.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что студент в одиночку изготовил взрывные устройства, одно из которых взорвалось.

"При подготовке к преступлению и при его совершении он действовал один, то есть был и организатором, и исполнителем преступления. Хотя, безусловно, проверяется версия о возможных сообщниках", - подчеркнул источник.

Отмечается, что мотивы преступления устанавливаются, отрабатывается несколько версий.

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Как сообщал УНИАН, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, после этого студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье «теракт», а потом переквалифицировало на статью «умышленное убийство».

Количество жертв трагедии достигло 21-го. По последним данным, ранены 40 человек, некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии.