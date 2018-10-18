В Голосеевском районе Киева произошел взрыв, есть пострадавший (видео)

Пострадавший потерял несколько пальцев, у него открытый перелом ноги, потерял много крови и был срочно госпитализирован.

В Голосеевском районе Киева, на улице Набережно-Корчеватской прогремел взрыв.

Как сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook, взорвалось самодельное взрывное устройство.

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Согласно сообщению, неизвестный мужчина смастерил взрывчатку у себя дома и пошел ее "испытывать".

"Здесь же небольшой лесок и водичка, можно и нужно испытания проводить". Решил бросить в воду, но не донес буквально 1,5 метра. Бомба сдетонировала прямо у него в руках", - говорится в сообщении.

Мужчина потерял несколько пальцев, у него открытый перелом ноги, потерял много крови и был срочно госпитализирован.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в оккупированной Керчи студент политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил жизнь самоубийством. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, около 50 были госпитализированы.