Мать керченского стрелка принимала в больнице раненых студентов, которых не смог убить ее сын - СМИ

Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда - в том числе - отправляли жертв атаки на колледж.

Мать керченского стрелка принимала в больнице раненых студентов, которых не смог убить ее сын.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Галина Рослякова работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи. Туда - в том числе - отправляли жертв атаки на колледж. Когда туда стали привозить пострадавших - женщина была на рабочем месте и принимала пациентов.

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Мать керченского стрелка забрали на следственные действия прямо из клиники. В это время Галина Рослякова помогала раненому. Женщина не знала, что это ее сын отправил парня в больницу.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 19 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.