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Керченский стрелок подорвал бомбу после того, как закончились патроны – хронология теракта

15:15, 17 октября 2018
Происшествия
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Хронология обнародована в Telegram-канале Mash.

Указанное время приблизительно:                                

11:40 - Стрелок заходит в школу в потоке людей на перемене между второй и третьей парой. У него с собой ружье и СВУ.

11:43 - Стрелок поднимается на второй этаж и открывает стрельбу в коридоре, стреляет по всем, кто идет мимо. Вахтерша слышит автоматные очереди и нажимает тревожную кнопку.

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11:44 - Ученики в панике выламывают стекла и решетки, вытаскивают пострадавших и выбегают из школы.

11:45 - У нападавшего заканчиваются патроны. Он спускается на первый этаж и взрывает там бомбу.

11:50 - К колледжу подъезжают скорые, пожарные, полицейские и кинологи. Пострадавших вытаскивают из здания, носилок не хватает, их несут на дверях.

Как сообщал УНИАН, сегодня в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Позднее появилась информация о стрелке. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #теракт#Керчь