Теракт в Керчи: стрелок устроил взрыв, потому что у него закончились патроны - очевидцы
Керченский стрелок устроил взрыв в политехническом колледже, потому что у него закончились патроны.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам очевидцев взрыв произошел в коридоре на первом этаже, именно там он заложил бомбу.
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Один из студентов колледжа рассказал, что его однокурсник видел нападавшего.
“Он шел по коридору, увидел человека с автоматом и побежал от него. Тот выстрелил в другого парня, а потом хотел и в моего друга, но патроны закончились. Друг смог убежать, вышел на задний двор и тогда в колледже прогремел взрыв. Очень много раненых, мы всех эвакуировали через окно, люди в панике”, - рассказал парень.
Как сообщал УНИАН, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало около полусотни человек.
Взорвалось неустановленное взрывное устройство. Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.