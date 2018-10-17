"На полу валялись тела убитых, парень с ружьем всех расстреливал": очевидец рассказал о теракте в Керчи

"Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех", - рассказал студент колледжа.

Студент колледжа в Керчи, где произошел взрыв, рассказал,что парень начал расстреливать всех из ружья.

Об этом сообщает "Комсомольская правда". "Я, если честно, ночью почти не спал, поэтому в конце пары уснул, это меня и спасло. Я проснулся от грохота. Выглянул из кабинета, а там ходит парень с ружьем и расстреливает всех. Тогда я закрылся в надежде, что он меня не услышит. Через 10 минут приехали полицейские с автоматами. Что произошло со стрелком, я не знаю. Когда силовики стали эвакуировать студентов и учителей, я тоже вышел. В том коридоре, где прогремел взрыв, выбило окна. На полу валялись тела убитых. Все стены были обугленными", - рассказал студент Семен Гаврилов.

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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство. Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.