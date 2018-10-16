Военная прокуратура начала расследование катастрофы истребителя Су-27 на Виннитчине

Открыто уголовное производство по ст. 416 УКУ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Военная прокуратура центрального региона начала расследование падения истребителя Су-27 в Винницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений "Чистое небо-2018".

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"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Проведение досудебного расследования поручено следователям Управления национальной полиции в Винницкой области", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 октября, около 17.00 в Винницкой области в районе села Уланов во время выполнения учебно-боевого полета разбился истребитель Су-27.

В результате аварии погибли оба пилота: военнослужащий Воздушных Сил ВСУ и военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США.