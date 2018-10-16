Столкновение локомотивов в Кривом Роге: названа причина смертельного инцидента

По предварительной информации, у одного из локомотивов не сработали тормоза и он столкнулся с другим локомотивом, стоявшим на колее на загрузке.

В Кривом Роге по факту гибели трех человек в результате столкновения двух электровозов на Северном горно-обогатительном комбинате открыто уголовное производство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, в ЕРДР внесены сведения по ч. 3 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Согласно сообщению, происшествие случилось 16 октября около трех часов ночи неподалеку Ганевского карьера Криворожского района. В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в кабине одного из электровозов. В частности, это машинист электровоза, 1968 г.р., монтер путей, 1983 г.р. и помощник машиниста, 1971 г. р.

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Отмечается, что из кабины второго электровоза работников спасали с помощью специальной техники. Один из них, мастер аварийной бригады, 1974 г. р. госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным полиции, по предварительной информации, у одного из локомотивов не сработали тормоза и он столкнулся с другим локомотивом, стоявшим на колее на загрузке.

На месте аварии работают полицейские, горно-спасательные службы, ГСЧС. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.