На Одесщине легковушка влетела в грузовик: два человека погибли, еще двое пострадали (фото)
Сегодня в Одесской области при столкновении иномарки с грузовиком два человека погибли и пострадали еще двое, в том числе ребенок.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, авария произошла на 380-м км автодороги Киев-Одесса.
По предварительным данным, водитель автомобиля SEAT Ibiza, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь дистанции, совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», который двигался в попутном направлении.
В результате столкновения погибли двое пассажиров легкового автомобиля - женщина, 1980 г. р., и мужчина, 1974 г.р.
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Кроме того, еще один пассажир – ребенок, 2013 г. р., и сам водитель иномарки, 1974 г.р., получили травмы и доставлены в больницу.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, в Киеве автомобиль въехал в фонарный столб, есть погибшие.