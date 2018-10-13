На Одесщине легковушка влетела в грузовик: два человека погибли, еще двое пострадали (фото)

По предварительным данным, водитель автомобиля SEAT Ibiza, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь дистанции, совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», который двигался в попутном направлении.

Сегодня в Одесской области при столкновении иномарки с грузовиком два человека погибли и пострадали еще двое, в том числе ребенок.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, авария произошла на 380-м км автодороги Киев-Одесса.

По предварительным данным, водитель автомобиля SEAT Ibiza, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь дистанции, совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ», который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения погибли двое пассажиров легкового автомобиля - женщина, 1980 г. р., и мужчина, 1974 г.р.

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Кроме того, еще один пассажир – ребенок, 2013 г. р., и сам водитель иномарки, 1974 г.р., получили травмы и доставлены в больницу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Киеве автомобиль въехал в фонарный столб, есть погибшие.