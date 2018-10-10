ГСЧС планирует очистить территорию возле арсенала на Черниговщине до 15 декабря

В настоящее время из шести очагов тления зафиксировано только три.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям планируют очистить от взрывоопасных предметов территорию прилегающую к 6-му арсеналу Министерства обороны Украины вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области до 15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин на заседании правительства.

«Сегодня утром, в 7 часов, проведена авиационная разведка технической территории базы. Во время разведки выявлено и зафиксировано с воздуха 6 очагов тления. С 10 часов начала на полную мощность работать пожарная авиация ГСЧС для тушения пожара», - сказал он.

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В настоящее время, по словам Чечеткина, из шести очагов тления зафиксировано только три. «То есть мы видим положительную динамику. Ситуация улучшается», - добавил он.

«С целью ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, разработан план очистки 16-ти километровой зоны от взрывоопасных предметов... в соответствии с планом, очистка 79 тыс. га территории пиротехническими подразделениями ГСЧС планируется завершить до 15 декабря», - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуировано свыше 12,5 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключена Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале.

Сегодня, 10 октября, утром интенсивность взрывов на территории арсенала составляла один в три минуты.