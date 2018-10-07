Автомобиль Ани Лорак угодил в смертельное ДТП в России – СМИ (видео)

Попавший в ДТП грузовик, как предполагается, перевозил концертное оборудование украинской певицы после выступления на VIP-свадьбе в Татарстане.

В Рыбно-Слободском районе Татарстана (РФ) вечером 5 октября грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой, водитель легкового автомобиля скончался на месте.

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Как сообщают «Аргументы и факты», смертельная авария произошла на 919 километре трассы М7.

На видео, появившихся в соцсетях, видно, что на грузовике изображена Ани Лорак. Очевидно, он перевозил концертное оборудование украинской певицы обратно в Москву.

Напоминается, что Ани Лорак вместе с Филипом Киркоровым выступила на VIP-свадьбе в Татарстане.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Toyota Сamry выехал на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом.