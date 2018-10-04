цей матеріал доступний українською

На Винничине мэра города облили кровью из-за Крымского моста (фото)

08:40, 04 октября 2018
Происшествия
4330 1
Кулешов отрицает все обвинения / "Винница.info"

Инцидент произошел 2 октября. Активисты обвиняют мэрию в снабжении стройматериалами для возведения Россией Крымского моста, передает "Винница.info".

Сам Кулешов отрицает все обвинения. По его словам, предприятие "Гниванский карьер" не имеет соглашений с российскими компаниями и прямых поставок в Россию не осуществляет.

Активисты в свою очередь утверждают, что мэр говорит неправду / "Винница.info"

«У них есть продажа сырья в Молдову, Приднестровье, Украину, Беларусь, в Россию они перестали продавать щебеночную продукцию. Но любой, кто купит щебеночную продукцию в Украине, может заключить соглашение с российской компанией. Договоров поставки и прямых поставок в Российской Федерации Гниваньский карьер не имеет", - заявляет Кулешов.

Читайте такжеОккупанты не пускают бензовозы по Крымскому мосту

Активисты в свою очередь утверждают, что мэр говорит неправду.

 "По моему мнению, молодых людей вдохновило наше расследование о деятельности "Гниванского карьера", который продавал сырье для строительства Крымского моста", – говорит активист Андрей Вербецкий.

Как сообщал УНИАН, оккупанты "завалили" сроки сдачи работ по безопасности автоподхода к Крымскому мосту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #мэр#Винниччина