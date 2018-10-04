На Винничине мэра города облили кровью из-за Крымского моста (фото)
В кабинет мэра города Гнивань Винницкой области Владимира Кулешова ворвались неизвестные и облили его кровью.
Инцидент произошел 2 октября. Активисты обвиняют мэрию в снабжении стройматериалами для возведения Россией Крымского моста, передает "Винница.info".
Сам Кулешов отрицает все обвинения. По его словам, предприятие "Гниванский карьер" не имеет соглашений с российскими компаниями и прямых поставок в Россию не осуществляет.
«У них есть продажа сырья в Молдову, Приднестровье, Украину, Беларусь, в Россию они перестали продавать щебеночную продукцию. Но любой, кто купит щебеночную продукцию в Украине, может заключить соглашение с российской компанией. Договоров поставки и прямых поставок в Российской Федерации Гниваньский карьер не имеет", - заявляет Кулешов.
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Активисты в свою очередь утверждают, что мэр говорит неправду.
"По моему мнению, молодых людей вдохновило наше расследование о деятельности "Гниванского карьера", который продавал сырье для строительства Крымского моста", – говорит активист Андрей Вербецкий.
Как сообщал УНИАН, оккупанты "завалили" сроки сдачи работ по безопасности автоподхода к Крымскому мосту.