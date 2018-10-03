На Прикарпатье не разминулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль, есть погибший (видео)

В результате автокатастрофы 32-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате погиб человек. Еще два человека с телесными повреждениями оказались в больнице.

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"3 октября около 4:00 утра на автодороге в селе Тарашаны Глыбоцкого района столкнулись автомобили "Мерседес Спринтер" и "ВАЗ-2107", – говорится в сообщении.

В результате автокатастрофы 32-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. А 39-летнего водителя и 27-летнего пассажира микроавтобуса с телесными повреждениями доставили в центральную районную больницу.