На Прикарпатье не разминулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль, есть погибший (видео)
20:22, 03 октября 2018Происшествия
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В результате автокатастрофы 32-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате погиб человек. Еще два человека с телесными повреждениями оказались в больнице.
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"3 октября около 4:00 утра на автодороге в селе Тарашаны Глыбоцкого района столкнулись автомобили "Мерседес Спринтер" и "ВАЗ-2107", – говорится в сообщении.
В результате автокатастрофы 32-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия. А 39-летнего водителя и 27-летнего пассажира микроавтобуса с телесными повреждениями доставили в центральную районную больницу.
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