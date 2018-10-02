В Мариуполе две школьницы спрыгнули с 12-этажки

Девушки - ученицы 9 и 11 классов. Причины, которые толкнули их на этот шаг, и полные обстоятельства смерти устанавливаются.

В Мариуполе Донецкой области две школьницы прыгнули с крыши 12-этажного жилого дома и погибли. По данным полиции, трагедия произошла утром во вторник, 2 октября. Девочки оставили предсмертную записку. Свидетелем гибели детей стала местная жительница, которая сообщила полицию. Читайте такжеНа Сумщине 70-летний россиянин бросился под поезд На месте работают следственно-оперативная группа и руководство полиции области. Девушки - ученицы 9 и 11 классов. Причины, которые толкнули их на этот шаг, и полные обстоятельства смерти устанавливаются. Ранее в Одессе девушка выпрыгнула с 16-го этажа, оставив предсмертную записку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter