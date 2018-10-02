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В Мариуполе две школьницы спрыгнули с 12-этажки

16:14, 02 октября 2018
Происшествия
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Девочки спрыгнули с крыши вместе / dn.npu.gov.ua

По данным полиции, трагедия произошла утром во вторник, 2 октября. Девочки оставили предсмертную записку.  Свидетелем гибели детей стала местная жительница, которая сообщила полицию.

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На месте работают следственно-оперативная группа и руководство полиции области.

Девушки - ученицы 9 и 11 классов. Причины, которые толкнули их на этот шаг, и полные обстоятельства смерти устанавливаются.

Ранее в Одессе девушка выпрыгнула с 16-го этажа, оставив предсмертную записку.

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Теги: #Мариуполь#самоубийство