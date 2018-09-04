В Одессе девушка выпрыгнула с 16-го этажа, оставив предсмертную записку

24-летняя самоубийца оставила предсмертную записку, однако конкретные причины своего поступка не указала.

В Одессе покончила с собой девушка, выбросившись с 16-го этажа жилого дома.

Об этом УНИАН стало известно от соседей девушки.

По их словам, ЧП произошло в три часа ночи. По имеющимся сведениям, 24-летняя самоубийца оставила предсмертную записку, полное содержание которой неизвестно.

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«Она написала, в частности, что приняла решение свести счеты с жизнью, однако конкретных причин такого поступка не указала», - сообщили соседи.

Они утверждают, что предсмертную записку обнаружили на балконе, с которого прыгнула вниз девушка.

По их сведениям, погибшая в этом доме не проживала, поскольку вся семья переехала в выстроенный родителями частный дом. Квартиру же в доме они сдавали в поднаем.

В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области данный инцидент не комментируют, сам факт происшествия не подтверждают, но и не отрицают.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове ученица 9 класса покончила с собой. Девушка прыгнула с балкона 14-го этажа, от полученных травм она погибла на месте.