Полиция сообщила новые детали стрельбы в центре Киева: найден труп убитого мужчины (видео)

Специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников продолжает действовать.

Вблизи места перестрелки в Печерском районе Киева, в результате которого пострадал патрульный полицейский, правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева на своей странице в Facebook.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что патрульные получили вызов о помощи: неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления. Нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались скрыться.

«При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться. Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Предположительно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он был застрелен», – рассказал Крищенко.

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Руководитель столичных полицейских отметил, что специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников продолжает действовать. По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.

Пострадавшему полицейскому врачи оказывают необходимую помощь.

Как сообщал УНИАН, по информации патрульных, 30 сентября около 22 часов по улице Лаврской в Печерском районе столицы, мужчина в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед автомобилем патрульной полиции, при этом странно себя вел и периодически приседал.

Двое полицейских бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил. В результате полицейский получил ранение в ногу и бедро.