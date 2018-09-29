В "ДНР" заявили, что покушение на кандидата в главари боевиков Хакимзянова является инсценировкой

В оккупированном Донецке сегодня произошел взрыв, в результате которого пострадало четыре человека.

Кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакимзянов инсценировал покушение на себя.

Об этом сообщает один из информресурсов боевиков со ссылкой на источники среди местных "правоохранителей".

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«Есть оперативные данные, ребята наши работали, он (Хакимзянов) считал, что это хороший пиар ход — небольшое покушение добавит ему известности. Мы не могли ожидать, что эту будет сделано таким образом, пострадали ведь люди, в то время как он не пострадал», — заявил источник.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Донецке произошел взрыв, в результате которого пострадало четыре человека. Об этом сообщает ряд СМИ из неподконтрольных Украине территорий Донецкой области. По их информации, одним из пострадавших является кандидат на пост главаря "ДНР" Игорь Хакимзянов.

Сообщается, что взрыв произошел во время съезда "КП ДНР".