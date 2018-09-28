На Кировоградщине пациент взял в заложники двух медработниц и более часа пытал (видео)

В больницу мужчину привезли поздно вечером без сознания.

В Знаменке Кировоградской области нетрезвый мужчина забаррикадировался в приемном отделении местной больницы. Более часа пытал двух женщин - медсестру больницы и фельдшера скорой.

В больницу мужчину привезли поздно вечером без сознания. В отделении дежурила одна медсестра. Когда фельдшер закатила его в приемное отделение, он вдруг очнулся, закрыл изнутри дверь и разбил мобильные телефоны женщин.

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"Он держал нас в заложниках, у нас не было никакой возможности ни позвонить, ни крикнуть - ничего. Мне казалось, что это была вечность." Только рыпнешся, я тебе глаза виколю". Он разложил на столе шпателя металлические и начал в меня - как вот ножи метают - так он метал", - вспоминает медсестра Людмила Джавилова.

Еще хуже пришлось фельдшеру Ирине.

"Он меня душил, бил, заламывал руки назад. Взял шпатель и говорит "я его сейчас заточу, снимай штаны, снимай трусы, я перережу бедренную артерию, тебе осталось жить две минуты - прощайся с детьми и внуками", - рассказывает фельдшер Ирина Дементьева.

Это продолжалось более часа. В конце концов Ирина вырвалась и бросилась за помощью. Полиция, приехавшая на вызов, успокоила пациента и составила на него админпротокол за "мелкое хулиганство и появление в нетрезвом состоянии в общественном месте", после чего отпустила.

За это предусмотрен штраф от 51 до 119 гривен. Наказывать ли нападавшего за пытки и избиения - правоохранители еще решают. Медики настаивают на возбуждении уголовного дела.

Найти нападавшего по адресу, указанному в документации приемного отделения, не удалось. Известно лишь, что ему 40 лет, он имеет семью и работу. Ранее проблем с законом не было. Просить прощения к обиженным медикам не приходил.