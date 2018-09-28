В Житомире едва не сожгли кафе из-за карты Украины без Крыма (фото)

Праворадикалы забросали заведение дымовыми шашками, работникам и посетителям кафе пришлось оперативно эвакуироваться.

Сегодня в Житомире во время суда над блогером Муравицким произошла драка между группой его поддержки и активистами С-14. После этого активистов заметили возле кафе "ShariKava" по улице Киевской, где они устроили очередную акцию против этого заведения.

Об этом сообщает "Журнал Житомира".

Схватка произошла между молодыми парнями в балаклавах, в одежде с символикой "С14" и работниками "Шарикавы". Праворадикалы забросали заведение дымовыми шашками, работникам и посетителям кафе пришлось оперативно эвакуироваться. По сигнализации приехали пожарные и полиция.

Причиной конфликта стало размещение на сайте сети карты Украины без Крыма. После этого руководство компании обнародовало официальное заявление, в котором принесло извинения и признали ошибку.

Как сообщал УНИАН, блогера Муравицкого подозревают в том, что по указанию российских кураторов он готовил и распространял антиукраинские материалы. По данным правоохранителей, в своих материалах блогер обосновывал законность изменения границ территории и государственной границы Украины, «справедливость» аннексии Россией Крыма, создание террористических псевдогосударственных образований на востоке Украины, аргументировал необходимость незаконного присоединения отдельных регионов Украины к другим государствам, распространял информацию по сбору денежных средств и материальному обеспечению террористов «ЛНР» и «ДНР».

Читайте такжеСкандал в Житомире: радикалы разрисовали фасад кофейни из-за вопроса «Чей Крым?!» (фото)

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

2 августа 2017 года суд арестовал блогера без права внесения залога.

В октябре того же года Королёвский райсуд Житомира начал рассмотрение дела в отношении Муравицкого.

27 июня 2018 года суд отпустил блогера под домашний арест.