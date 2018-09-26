В аэропорту "Борисполь" задержали чиновника, подозреваемого в присвоении двух миллионов гривень

Мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса.

Полиция задержала в Международном аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть пределы государства 27-летнего чиновника, которого подозревают в присвоении 2 миллионов гривень государственных средств.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса: присвоение имущества, злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

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"Во время расследования полицейские выяснили, что мужчина, находясь на руководящей должности подразделения государственного учреждения, совершил махинации с бюджетными средствами на сумму свыше 2 миллионов гривень", - рассказали в полиции.

Сейчас мужчину взяли под стражу и доставили в изолятор временного содержания в городе Ужгород. Расследованием дела занимается военная прокуратура Западного региона.

Как сообщал УНИАН, харьковский депутат "заработал" 400 миллионов гривен на земельных махинациях и сбежал в РФ.