Харьковский депутат "заработал" 400 миллионов гривень на земельных махинациях и сбежал в РФ

В связи с тем, что фигурант дела выехал в РФ, готовится обращение в Интерпол с целью объявления подозреваемого в международный розыск.

Депутату Харьковского областного совета объявлено о подозрении в незаконных земельных сделках по так называемой кооперативной схеме, что нанесло общине более 400 миллионов гривень убытков.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 209 УК Украины.

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Согласно сообщению, речь идет о незаконном завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и легализации доходов, полученных незаконным путем.

«В рамках уголовного производства объявлено о подозрении 50-летнему депутату Харьковского областного совета. По предварительным данным следствия, депутат стал одним из соучредителей обслуживающего кооператива, уставных документов которого внесли недостоверные сведения о цели создания. «На бумаге» обслуживающий кооператив должен был «обеспечить жильем (строительство жилья) членов кооператива», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что на самом деле землю, которую абсолютно бесплатно получили кооперативщики от Харьковского горсовета, разделили на участки по 0,2 га и распродали под частную застройку. Убытки общине составили более 400 миллионов гривень.

«После объявления подозрения фигурант уголовного производства выехал в Российскую Федерацию. В связи с этим прокуратурой Харьковской области направлен полный пакет документов для обращения в Интерпол с целью объявления подозреваемого в международный розыск», - сказано в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.