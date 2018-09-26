На трассе в Черниговской области обокрали съемочную группу из Чехии
В Черниговской области неизвестный вчера на трассе обокрал съемочную группу из Чехии.
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Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области. Согласно информации правоохранителей, в Носовский отдел полиции вчера вечером с заявлением обратилась гражданка Чехии, жительница Праги, и сообщила, что ее ограбили.
Женщина уточнила, что на площадке для отдыха водителей на автодороге «Копти - Глухов - Бачевск» неизвестный из ее незакрытого автомобиля похитил сумку с ноутбуком, видеокамерой, микрофоном и двумя накопителями.
Женщина вместе с мужем прибыли в Украину на легковой машине, они возвращались со съемок документального фильма о странах постсоветского пространства. По факту кражи открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса.
Как уточнил руководитель сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Сергей Брыль, полицейские в Носовке помогли иностранцам с ночевкой. Утром документалисты отправились в Чехию.
«В раскрытии этого преступления пострадавших, в первую очередь, интересует сохранение информации на цифровых носителях. Однако пока дополнительной информации об этом преступлении у полиции нет», - отметил Брыль.