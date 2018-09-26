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Половые органы не отрезали: в полиции рассказали подробности убийства на Троещине

14:00, 26 сентября 2018
Происшествия
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В полиции рассказали подробности убийства на Троещине / фото facebook.com/MVS.LVIV

Как сообщили в прес-службе киевской полиции, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

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Также правоохранители  опровергли некоторые данные, появившиеся ранее в СМИ. Так, заместитель пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Киеве Яна Неруш рассказала, что половые органы мужчине не отрезали, сообщает "Информатор".

Следственно-оперативная группа выявила на трупе следы насильственной смерти, у мужчины были травмы головы. Кроме этого у погибшего были приспущены штаны.

По предварительной информации, тело пролежало меньше суток, также возле него были найдены шприцы.

Как сообщал УНИАН, ранее появилась информация, что на Троещине в Киеве нашли труп мужчины с отрезаным половым органом.

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Теги: #полиция#Киев#убийство