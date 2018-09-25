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Движение на "красной" ветке метро приостанавливали из-за человека, который упал на колею

10:56, 25 сентября 2018
Происшествия
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Пожилому пассажиру стало плохо / фото УНИАН

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Об этом сообщает ТСН. По словам работницы метро, на рельсы упал мужчина лет 50, у него якобы была конвульсия. Его вытащили и отправили на карете скорой помощи. Метро возобновило движение.

Ранее в Киеве на станции метро нашли труп.

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Теги: #Киев#метро