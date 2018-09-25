Движение на "красной" ветке метро приостанавливали из-за человека, который упал на колею
10:56, 25 сентября 2018Происшествия
983 0
По словам работницы метро, на рельсы упал мужчина лет 50, у него якобы была конвульсия.
Пожилому пассажиру стало плохо / фото УНИАН
Движение на "красной" ветке метро останавливалось из-за состояния здоровья одного из пассажиров.
Читайте такжеВ Харькове из-за пожара в подземном переходе закрыли станцию метро
Об этом сообщает ТСН. По словам работницы метро, на рельсы упал мужчина лет 50, у него якобы была конвульсия. Его вытащили и отправили на карете скорой помощи. Метро возобновило движение.
Ранее в Киеве на станции метро нашли труп.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter