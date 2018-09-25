Движение на "красной" ветке метро приостанавливали из-за человека, который упал на колею

По словам работницы метро, на рельсы упал мужчина лет 50, у него якобы была конвульсия.

Движение на "красной" ветке метро останавливалось из-за состояния здоровья одного из пассажиров. Читайте такжеВ Харькове из-за пожара в подземном переходе закрыли станцию метро Об этом сообщает ТСН. По словам работницы метро, на рельсы упал мужчина лет 50, у него якобы была конвульсия. Его вытащили и отправили на карете скорой помощи. Метро возобновило движение. Ранее в Киеве на станции метро нашли труп.

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