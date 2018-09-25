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В Киеве приостановлено движение на "красной" ветке метро - СМИ

08:57, 25 сентября 2018
Происшествия
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Детали инцидента выясняются / фото УНИАН

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Об этом сообщает корреспондент ТСН. На станции киевского метро "Святошин" на рельсы упал человек. Теперь о состоянии пассажира пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Киеве на станции метро нашли труп.

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Теги: #Киев#метро