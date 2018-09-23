В Тернополе в торговом центре на школьника упал баллон с газом (видео)

Мальчик получил тяжелые травмы руки.

В одном из торгово-развлекательных центров Тернополя на ребенка упал газовый баллон. Тяжелый и объемный предмет искалечил мальчику руку, говорится в сюжете ТСН.

"Три дня ребенок не мог спать. Мы заснули только на четвертые сутки. Боли были настолько сильные, ребенок настолько сильно был истощен", - рассказала мама пострадавшего Елена Ментух. Врач-травматолог говорит, что левая рука Коли как будто попала под большой пресс – у мальчика сломаны четыре кости. Неделю он должен провести в больнице, еще месяц — в гипсе.

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Сначала веселый день рождения одноклассницы Коля запомнит надолго. У них был квест, рассказывает мальчик, дети играли под присмотром аниматоров в коридоре возле пиццерии. "Я показал, где мы спрятали шарики, это было недалеко от баллонов. Я шел и зацепил этот баллон. Я его начал ловить и он мне упал на руку", - пояснил пострадавший Николай Ментух.

Папа мальчика со съемочной группой ТСН направляется на инспекцию заведения, где получил травму его сын. Коля был на детском празднике без родителей. Теперь они хотят понять, как все произошло. В течение двух дней до этих съемок мужчина самостоятельно делал фото и видеофиксацию баллонов. "Открытый доступ к баллонам, в помещение, так же, как вчера", - показывает он записи. Зато в день появления журналистов проход в коридор закрыт металлическими жалюзи. Охранники пояснили, что помещение служебное.

Юрист заведения всю вину возлагает на родителей. "Я не знаю, с чем баллоны. Просто ответственность за малолетних детей, за их время, как они и где проводят – несут родители", - говорит Ирина Копистицкая. Заместитель руководителя Тернопольского городского отдела управления ДСНС Украины Владимир Солотвинский убеждает, что в баллонах, вероятнее всего, был газ, который не поддерживает горения – углекислотный.

Другие специалисты по технике безопасности обращают внимание, что баллоны стоят вертикально и они не закреплены. "Они должны быть или вертикально и в каких-то выемках, или горизонтально, но тоже на поддонах", - рассказал главный специалист по охране труда Тернопольского горсовета Александр Деркач. Отец пострадавшего мальчика собирается доказать вину торгово-развлекательного центра в суде и уже обратился в полицию, где начали расследование.